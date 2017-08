Starbucks lança nova bebida de chocolate que combina com o verão

A partir de amanhã, dia 10, o Café Starbucks começa a vender uma nova bebida para os amantes de chocolate, o “S’more Frappuccino Crispy Marshmallow” (スモア フラペチーノ -クリスピー マシュマロー). Será vendido por pouco tempo, até o dia 31 de agosto, e custará 590 ienes (valor sem imposto).

A bebida foi baseada numa sobremesa muito popular nos Estados Unidos, que é um biscoito recheado com marshmallow assado e chocolate. A base do frappuccino é feito com chocolate em pó e xarope de chocolate batido com gelo, lembrando muito um sorbet.

Como topping, é acrescentado o marshmallow crocante, chocolate assado, biscoitos triturados e na cobertura, chantilly.

O Starbucks garante que essa bebida é de chocolate mas combina com o verão.