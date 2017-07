Sorvete em rolinhos Roll Ice Cream Factory vira febre entre as japonesas

TOKYO – Sucesso em Nova York, o Roll Ice Cream Factory (ロール アイス クリーム ファクトリー), chegou ao Japão. A primeira loja foi inaugurada em Jingumae, Tokyo, próximo a estação de Harajuku. A febre pegou entre as japonesas que enfrentam filas de até 3h para comprar o sorvete e tirar fotos para postar nas redes sociais.

A ideia do sorvete em rolinhos nasceu nas barracas de rua da Tailândia e depois, começou a ser comercializado em Nova York. O sorvete é feito numa placa fria de 10 graus negativos, onde é colocada a base do sorvete e preparado na frente do cliente. Com uma espátula, são feitos rolinhos.

O pedido tem 4 etapas: primeiro escolha o sabor da base do sorvete entre 4 opções e depois, o que será misturado na base. Com a massa pronta e esticada na placa, são feitos rolinhos com uma espátula. Com os rolinhos prontos, escolha a calda e os toppings para a cobertura. São mais de 40 opções.

O sorvete é montado de acordo com o gosto do cliente e o preço médio é de 780 ienes.

Roll Ice Cream Factory (ロールアイスクリームファクトリー)

Endereço: Tokyo-to Shibuya-ku Jingumae 4 – 28 – 12 Primeiro andar

Horário de atendimento: 10:00 às 21:00