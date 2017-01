Sorvete de café com leite faz sucesso no inverno

FUKUSHIMA (IPC Digital)-O sorvete de café com leite 🥛 ☕ do laticínio Rakuou de Koriyama, Fukushima tem feito sucesso mesmo no inverno. Seis mil unidades de sorvete produzidas em Novembro do ano passado esgotaram em apenas duas semanas e atualmente ainda é difícil encontrar o produto à venda.

O laticínio foi inaugurado em 1975, tendo como carro chefe o「Café com leite Rakuou」, que leva em sua composição mais de 50% de leite da região. O produto possui muitos fãs e manteve suas vendas mesmo após o acidente nuclear em Fukushima, acontecimento que acabou afetando outras fazendas leiteiras.

O sorvete então foi desenvolvido para comemorar os 40 anos do lançamento do produto acima citado. O sorvete leva 10% de leite e 10% de Café com leite Rakuou em sua composição.

O produto foi colocado à venda próximo a pontos turísticos e no comércio local, sendo os estoques rapidamente esgotados; o laticínio não fez muita publicidade do produto mas acredita-se que a venda excepcional seja resultante do “boca a boca” feito no Twitter.

Fonte: Asahi Shimbun