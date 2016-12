Sono de boa qualidade: O que você precisava saber

Sono, por definição, é um estado de repouso de um organismo vivo, e se opõe ao estado de vigília ou estar acordado. Caracteriza-se pela suspensão das atividades motoras voluntárias, diminuição da atividade fisiológica (pressão sanguínea, respiração, batida cardíaca, entre outras), das atividades perceptivas do corpo e também de resposta aos estímulos externos.

O tempo de sono varia de pessoa para pessoa e conforme a idade. Os bebês dormem mais do que os adultos, e estes, mais do que um idoso. Uma pessoa adulta dorme de 6 a 10 horas, e diz-se que a média ideal é de 8 horas. Porém, o melhor é dormir e acordar descansado.

Não é preciso dizer que, um bom sono retira o cansaço físico e mental, assim, melhora o desempenho físico do dia seguinte, isto porque, ao dormir, há liberação do hormônio de crescimento (GH-growth hormone), o que aumenta o tônus muscular e diminui o acúmulo de gorduras. O GH colabora também com a renovação das células e dos músculos, portanto, deixa a pele mais jovem e vistosa. Durante o sono, consolida-se a aprendizagem que se teve durante o dia e retém-se a memória. Além disso, fortalece o sistema imunológico tornando as pessoas menos suscetíveis às doenças físicas e psicológicas; previne a obesidade, pois durante o sono, os impulsos alimentares são inibidos e o apetite é controlado; previne o diabetes tipo 2 e combate a hipertensão.

Para se ter um sono de boa qualidade, tenha cuidado com os seguintes itens:

■ 1 – Prepare um ambiente adequado, escuro e silencioso. A claridade inibe a produção da melatonina, hormônio que provoca o sono. Se trabalha em turno noturno, feche as janelas com cortinas espessas ou anticlaridade.

■ 2 – Dê preferência a cardápios leves e alimente-se até 3 horas antes de dormir.

■ 3 – O exercício físico melhora o padrão do sono, porém deve ser praticado pelo menos 3 horas antes de dormir.

■ 4 – Evite tomar bebidas que contenham cafeína (café, chá preto, chá verde), 5 a 6 horas antes de dormir.

■ 5 – Tenha o horário regular para dormir e acordar, isso auxilia na manutenção de uma quantidade regular de sono.

■ 6 – Escolha um travesseiro adequado. O travesseiro deve deixar o pescoço alinhado com a coluna vertebral, preenchendo o espaço entre a cabeça e o colchão, e favorecendo a postura da anatomia natural. O travesseiro tem uma validade de aproximadamente 2 anos para exercer a sua boa função (altura, suporte e propriedades antialérgicas.)

Não esqueça de trocar a fronha pelo menos 3 vezes por semana.

Bom sono, bom repouso e boa recuperação!