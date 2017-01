Smoking Eyes: 9 passos simples para um olho esfumado by @Paula Kondo

Assim com um tubinho preto, o olho esfumado além de não sair de moda é extremamente poderoso, considerado um joker ou “coringa”. Muitas pessoas nem tentam por acharem muito difícil e complicado fazer.

A partir de agora vou te conduzir, em 9 passos simples, o caminho para você, ter essa carta na manga.

Então vamos lá.

PASSO 1: PRIMER

■ Não tem nada pior do que após poucas horas ver o seu esfumado manchado e fora do lugar. Comece com um primer, espalhe por toda a pálpebra, ele irá uniformizar e dar durabilidade ao seu esfumado.

Passo 2: SOMBRA MARROM

■ Escolha uma sombra opaca de cor marrom quente ou fria e aplique em todo o côncavo, ela vai construir um fundo para o esfumado e dar profundidade aos olhos.

”não desista na primeira tentativa. a perfeição vem com a prática. O gostoso da maquiagem é justamente o processo, o prazer em fazer, se divertir e se sentir bem.”

PASSO 3: SOMBRA PRETA

■ Espalhe a sombra desde a raiz dos cílios até o côncavo, com a ajuda de um pincel ou uma esponja deixando a cor bem concentrada.

E sabe qual a parte legal? Os olhos esfumados não precisam necessariamente ser preto, você pode usar outras cores e deixar seus olhos muito sexy.

PASSO 4: CURVAR OS CÍLIOS

■ Para deixar um olhar sensual, tente colocar a maior quantidade possível de fios dentro do curvex, aperte gentilmente até o final e espere uns cinco segundos. Curvar os cílios deixam eles ainda mais sensuais.

PASSO 5: DOIS PINCÉIS

■ No olho esfumado não é permitido nenhuma linha dura, por isso é imprescindível o uso de um pincel de esfumar limpo e bem fofinho para esfumar toda a borda, e um outro pincel o “smudge”, ele é um dos meus preferidos, ele deixa um efeito que a gente chama de borrado sem formar linhas, acabamento suave na raiz dos cílios inferiors. Fica lindo !

PASSO 6: PIGMENTO

■ Como eu falei na última matéria sobre pigmentos, eu aproveitei para aplicar um pouco no canto interno dos olhos para dar uma luz e realçar.

PASSO 7: TUDO PRETO

■ Para dar um acabamento nas linhas, utilize um delineador na raiz dos cílios superiores e um lápis preto para os olhos. Use generosamente de ponta a ponta dos olhos, sempre depois do pigmento, para não manchar e deixar tudo no lugar.

PASSO 8: MÁSCARA

■ Um olho esfumado só é completo quando utilizamos várias camadas de mascara, dando um efeito exuberante.

PASSO 9: CíLIOS POSTIÇOS

■ Não poderia faltar, os cílios postiços nas suas mais variadas formas, para lacrar de vez, esses olhos esfumados.

Espero que você experimente, porque fazer olhos esfumados é muito mais fácil do que se imagina. Não desista na primeira tentativa, pois a perfeição vem com a prática. O gostoso da maquiagem é justamente o processo, o prazer em fazer, se divertir e se sentir bem.

Esse ano estou preparando várias coisas bacana e nova para a nossa coluna.

Fique de olho na Super Vitrine em 2017.

Modelo: Samara Nakashima

Foto: Alex Santos

Texto & Make-up: Paula Kondo