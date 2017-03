Smartphones sem visto permanente e cartão de crédito na auShop Mozo, em Nagoya

Nagoya-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

Adquira seu smartphone, mesmo sem visto permanente e sem cartão de crédito!

*Necessário somente que o visto ainda tenha 14 meses de validade.

Aproveite o super kit com vantagens e descontos, mesmo para quem tem esta situação de visto!

Neste final de semana (dias 4 e 5) venha nos visitar no Mozo de Nagoya, e aproveite as super promoções que preparamos para você! auShop Mozo!!

Entre em contato conosco, e saiba os incríveis valores que vamos praticar neste final de semana!

Modelos com quantidade limitada para o evento:

(Venham o mais breve possível e garanta o seu)

»iPhone 7

»iPhone 6S

»Xperia ZX

»Galaxy s7edge

Sugestão para novos contratos

♦iPhone 6S, Xperia ZX, Galaxy s7edge: Sendo novo contrato, você poderá adquirir estes modelos sem custo do aparelho

♦O visto tendo validade a partir de 90 dias é possível fazer contrato

♦Consulte nosso staff para saber as condições

Na troca de operadora, sugerimos

»iPhone 6S sem custo de parelho ♦Mensalidade de uso a partir de ¥3.867

»Galaxy s7edge, Xperia ZX sem custo de parelho ♦Mensalidade de uso a partir de ¥2.230



Ganhe mais descontos na troca de operadora em família

♦Além da aquisição do aparelho sem custo, ainda oferecemos benefícios especiais neste caso

♦Entre em contato conosco e sabia os detalhes

Membro com menos de 18 anos na família

Usufrua de um plano super especial (Gakku Wari)

Algumas promoções estão condicionadas a determinados planos, por favor consulte nosso staff e verifique os detalhes

☺Preparamos as melhores promoções de smartphones da região para você!☺

Serviço: auShop mozo wonder city

Free Dial: 0800-700-0254 (ligação gratuita)

Fax: 052-508-5265

Endereço:〒452-0817 – Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Futakata-cho 40-454

Data do evento: Dias 4 e 5 de março de 2017

Horário: Das 10 da manhã até as 22:00

Mapa: Clique aqui

IMPORTANTE

Documentos necessários para o contrato:

Para quem tem visto permanente:

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão do banco ou cartão de crédito ou caderneta do banco + carimbo (inkan)

Para quem não tem visto permanente, na compra sem prestações:

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão do banco ou cartão de crédito ou caderneta do banco+carimbo (inkan)

Para quem não tem visto permanente, na compra em prestações:

・Visto de permanência acima de 90 dias

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão de crédito ou caderneta do banco+carimbo (inkan)