Site que faz maldição para os maridos morrerem é um sucesso na rede japonesa

Record em casos de suicídios de jovens estudantes e taras de professores e policias por adolescentes. Que mais está para virar “moda” nesta doentia sociedade japonesa?

Pois a última “sensação” na internet nipônica é um site chamado “Otto no Death note”, ou “o caderno da morte dos maridos”.

Death Note é uma história em quadrinho japonesa que fez sucesso entre 2003 e 2006, onde o protagonista utilizava o caderno de mortes (death note) da divindade que leva os vivos para o outro mundo (a Morte) para tentar acabar com os criminosos e construir um mundo ideal. Bastava ao protagonista escrever o nome de quem queria que morresse no caderno, que este falecia.

Pois inventaram um site intitulado “Death Note dos Maridos”, onde as esposas que querem que o marido morra, postam os seus “desejos mórbidos”, como: “Morra deixando o dinheiro do seguro de vida”, “Não importa como, mas morra logo”, etc…

No dia 28 de junho, haviam cerca de 1.200 postagens de esposas que desejam ardentemente a morte dos seus companheiros.

No cabeçalho do site, um aviso sinistro: “A postagem tem que ser da própria espôsa, caso contrário, não obterá o efeito desejado”.

Cerca de dez mil pessoas acessam o site diariamente.

Curtir isso: Curtir Carregando...