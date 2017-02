Site mostra o nível de radiação no Japão

ENTENDA O CASO: o acidente na Central da Usina Nuclear de Fukushima ocorrido em 11 de março de 2011, causado pelo derretimento de três dos seis reatores nucleares da usina. Fez os olhos do mundo se voltarem ao Japão. A falha ocorreu quando a usina foi atingida por um tsunami provocado por um terremoto de magnitude 9,0. (Site abaixo no fim da matéria)

A usina começou a liberar quantidades significativas de material radioativo registrados no dia seguinte ao acidente, (12 de março), tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de Chernobil, em abril de 1986, e o segundo (depois de Chernobil) a chegar ao nível 7 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares, inicialmente liberando cerca de 10-30% da radiação do incidente anterior. Em agosto de 2013, uma enorme quantidade de água radioativa foi um dos problemas mais urgentes que afetam o processo de limpeza do local, que deve durar décadas. Houve contínuos vazamentos de água contaminada na usina e alguns no mar. Trabalhadores da fábrica estão a tentar reduzir os vazamentos através de algumas medidas, como a construção de muros subterrâneos químicos, mas eles ainda não têm melhorado significativamente a situação.

Embora nenhuma morte por exposição à radiação tenha sido relatada,cerca de 300 mil pessoas foram retiradas da área, 15.884 (em 10 de fevereiro de 2014).As mortes foram causadas devido ao terremoto e tsunami e (em agosto de 2013) aproximadamente 1.600 mortes foram registradas a maioria dessas pessoas viviam em habitações temporárias.

As causas exatas da maioria dessas mortes relacionadas à evacuação foram especificadas porque isso seria um obstáculo à aplicação de uma compensação financeira aos parentes dos falecidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que ps desalojados foram expostos a radiação pouco a pouco, por isso estes efeitos estão provavelmente abaixo dos níveis detectáveis​, sendo o risco de desenvolvimento de câncer por radiação extremamente pequeno para a maior parte dos afetados e limitado principalmente àqueles que viviam mais próximos da usina nuclear. Site: http://jciv.iidj.net/map/