Senadores vão debater hoje ao vivo a educação dos brasileiros no Japão ( Participe ao vivo)

Pela primeira vez parlamentares da Comissão de Educação, Cultura e Esporte se reunirão para debater a situação educacional dos brasileiros no Japão. A audiência pública será realizada dia 14 de junho às 10 horas ( Brasil ) com transmissão ao vivo.

A audiência pública foi requerida em abril pelo Senador Cristovam Buarque, ex-Ministro da Educação e que visitou o Japão em dezembro de 2015. Na ocasião ele se reuniu na Embaixada em Tóquio com o Embaixador Correia do Lago, Cônsul Geral do Brasil em Tóquio, Ministro Marco Farani e alguns brasileiros da comunidade.

Foram convidados: as profesoras Carla Barroso Carneiro, Assessora Especial para Assuntos Internacionais do Ministério da Educação, Maria Auriana Diniz, Coordenadora de Temas Transversais da Assessoria Internacional do Ministério da Educação, do Ministério das Relações Exteriores a Ministra Luíza Lopes da Silva, Diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior. Também deverá estar presente o assessor parlamentar do Senado Kilton José Oliveira Rocha, que trabalhou na Universidade Sophia em Tóquio.

Para pauta da audiência pública o Conselho de Cidadãos de Tóquio sugeriu os temas abaixo e encaminhou cópia da Carta do Fórum Brasil Japão, realizada em 2015 e o relatório do prof. Maurício Bugarin, que esteve no Japão durante um ano e realizou pesquisa sobre as escolas brasileiras no arquipélago.

– Inclusão no Plano Nacional de Educação – PNE dos brasileiros residentes no exterior

– Regulamentação da aplicação do ENCCEJA no exterior

– Aplicação do ENEM no Exterior

-Diagnóstico de AUTISMO das crianças brasileiras no Japão.

-Avaliação por parte do MEC dos estabelecimentos credenciados e que estão em processo de credenciamento (Resolução Nº1 do CNE/CEB, de 03 de dezembro de 2013)

– Evasão escolar, delinquência juvenil e alto número de jovens em reformatórios.

Seria muito importante que professores, dirigentes de escolas e país com filhos estudando no Japão, se manifestassem enviando sugestões e comentários para os senadores. Afinal, os cidadãos brasileiros são os maiores conhecedores e interessados no assunto. Vamos torcer que os parlamentares reconheçam a importância do assunto e desenvolvam politicas públicas aos brasileiros no exterior.

Veja detalhes da pauta no link: http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2017/06

Como acompanhar e participar:

Participe:

http://bit.ly/audienciainterativa

Portal e-Cidadania:

www.senado.gov.br/ecidadania

Alô Senado (0800-612211)

Miguel Kamiunten,

Membro e Porta-voz do Conselho de Cidadãos de Tóquio