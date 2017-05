Secretário de Defesa dos EUA diz que uma guerra contra a Coreia do Norte seria “Catastrófica”

O Secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, declarou ao noticiário da CBS, “Face the Nation”, no dia 28 de maio último, que uma guerra contra a Coreia do Norte seria “catastrófica”: Um conflito com a Coreia do Norte seria provavelmente o pior tipo de combate na vida da maior parte das pessoas”, disse Mattis na sua primeira entrevista oficial como Secretário de Defesa norte-americano.

“A Coreia do Norte possui centenas de canhões de artilharia e lançadores de foguetes com capacidade para atingir uma das regiões mais densamente povoadas do planeta: a cidade de Seul, a capital da Coreia do Norte”, disse. O “grande Seul” tem cerca de 23 milhões de habitantes, quase a metade da população da Coréia do Sul, que é de 51 milhões de habitantes e está a apenas 56 km da fronteira com a Coreia do Norte.

“A Coreia do Norte é uma ameaça para os seus vizinhos Japão, Rússia e a China. Mas no final das contas, uma guerra contra a Coreia do Norte seria uma guerra catastrófica, se nós não conseguirmos resolver a situação por meios diplomáticos”, disse Mattis ao entrevistador do Noticiário. “Nós não temos que esperar eles acabarem de desenvolver um míssil capaz de atingir o território norte-americano com uma bomba nuclear dentro dele. Hoje eles já são uma ameaça direta aos EUA”, explicou o Secretário de Defesa norte-americano.

“Não quero colocar as condições para a linha vermelha ou uma data específica, pois nós podemos ter conhecimento de coisas que eles nem sonham em saber”, concluiu Mattis, dando espaço para várias interpretações.