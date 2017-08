Secretaria Nacional de Polícia inaugura novo número de telefone unificado para denunciar ou fazer consultas sobre crimes sexuais

A Secretaria Nacional de Polícia anunciou neste dia 3 de agosto último que acaba de inaugurar um número de telefone único para todo o Japão, o #8103, para denunciar ou fazer consultas sobre problemas ou danos a respeito de estar sendo ou tenha sido vítima de crimes sexuais.

O objetivo é de unificar os muitos números de telefone que estão em funcionamento em cada unidade administrativa do Japão e tornar mais conhecido este tipo de serviço público, facilitando o acesso e evitar que as vítimas fiquem sem assistência ou registro de denúncia formal.

Estima-se que nos últimos cinco anos, tenha ocorrido cerca de 1.000 a 1.400 casos de estupros em todo o Japão. Mas os casos que tiveram registro policial formal foram apenas uma pequena parte dos casos ocorridos.

A Secretaria Nacional de Polícia Japonesa vem fornecido a primeira consulta médica após o crime sexual, assim como exames médicos e medidas anticoncepcionais de emergência para as vítimas desde 2006. Paralelamente vem aumentando o número de policiais femininas para atender as vítimas de crimes sexuais, e hoje esse número já chega a 7.974 policias mulheres em todo o Japão.

O representante da Secretaria Nacional de Polícia fez um apelo para que as vítimas não carreguem o sofrimento sozinhas, consulte a Polícia através do novo telefone unificado, o #8103.