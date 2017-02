Sapatos de chocolate comestível

OSAKA- Com a chegada do Valentines (O Dia dos Namorados), Rihga Royal Hotel em Osaka criou nove pares de sapatos masculinos comestíveis. Eles vêm em três diferentes tons de couro (chocolate) e parecem sapatos reais.

De acordo com a notícia , estes deliciosos sapatos são tamanho 26cm, e vêm cadarços com fios de chocolates.

Mas por que os sapatos masculinos para o Dia dos Namorados? No Japão, as mulheres dão chocolates aos homens no dia do Valentines Day, e os homens, em seguida, entregam doces as mulheres no White Day, no mês seguinte.

Os sapatos Foram feitos pelo chocolatier do hotel Motohiro Okai e custa 29.160 ienes (US $ 259), o equivalente ao preço de um par de sapatos de verdade.