Sanja-Matsuri de Asakusa reúne um milhão e meio de pessoas em torno de cem Mikoshis

O Grande Matsuri do templo shintoísta de Asakusa, o Asakusa Sanja Matsuri, que anuncia a chegada do verão em Tokyo, reúne todos os anos, cerca de um milhão e meio de pessoas em torno dos 100 “Mikoshis” (algo como o “andor” da religião Shintoísta) que animam o festival desfilando em procissão frenética ao côro de “wasshoi, wasshoi”. Os mikoshis são abençoados e purificados um a um antes de ganhar as ruas, puxados por animados jovens dos cerca de 50 associações de moradores do bairro de Asakusa.

Uma das três grandes festas de Tokyo, o Asakusa Sanja Matsuri é realizado anualmente durante três dias: na sexta-feira, sábado e domingo da 3a. semana de maio. Este ano, esses três dias caíram nos dias 19, 20 e 21 de maio.

Essa festividade começou há cerca de 700 anos atrás, no tempo em que o Budismo e o Shintoísmo tinham uma relação de sincretismo muito maior e era quase que uma religião “integrada” do Japão. Depois da Reforma Meiji (1867~1889), quando houve uma definitiva separação entre o Budismo e o Shintoísmo, o Sanja Matsuri passou a ser realizado somente sob a batuta do Templo Shintoísta de Asakusa.