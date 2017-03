Saiba porque as cebolas de Hamamatsu são as mais doces do Japão

As cebolas brancas são conhecidas por sua doçura suculenta, e são uma especialidade local da cidade dee Hamamatsu/ Shizuoka. A colheita começou no início de janeiro.

Hamamatsu tem um clima quente e longas horas de sol ao longo do ano. Abundante luz solar facilita a fotossíntese, o que torna as cebolas mais doce. Com o solo arenoso bem drenado, as cebolas comuns amarelas e vermelhas e outras colheitas são produzidas extensamente na cidade, além das cebolas brancas, que são produzidas raramente no Japão.

Cebolas brancas

No distrito de Shinohara, no sul de Hamamatsu, os campos cultivados se espalham ao longo de edifícios residenciais. O produtor de cebola branca Mitsuyuki Suzuki, de 72 anos, mostrou seu campo coberto por folhas verdes longas e finas.

“Em novembro e dezembro do ano passado, tivemos chuva adequada e temperaturas quentes, então as cebolas brancas cresceram rapidamente. E tem sido quente desde o início do ano, então elas cresceram muito “, Suzuki disse com um sorriso. As cebolas brancas são macias e suscetíveis a danos, elas são colhidas com a mão uma a uma. . A colheita dura cerca de dois meses, com Janeiro sendo a temporada mais movimentada, de acordo com a Suzuki.

Quando as folhas deixam de crescer, as cebolas tornam-se mais pungente. As cebolas brancas são menos pungentes, e são colhidas antes que as folhas deixem de crescer. Como resultado, você pode desfrutar de um sabor mais sutil.

Um bom momento para a colheita é quando a cebola cresce a um diâmetro de cerca de oito a 10 centímetros.

Suzuki recomenda comer as cebola enquanto eles ainda estão frescas. “As cebolas cruas em fatias finas são as mais deliciosas, e também é bom cozinha-las em sopa de consomé ou fazer kakiage frito”, disse Suzuki.