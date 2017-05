Saiba os produto que vão aumentar de preço em junho e economize enquanto é maio

Junho vai ser o mês de aumento pra alguns produtos importantes no seu dia-a-dia. Uma delas é a tarifa postal para envio de cartões postais dentro do Japão. A partir do dia 1o. de junho, a taxa postal que hoje é de 52 ienes, passa para 62 ienes por cartão. A desculpa do Correio é de que ele não está conseguindo manter a sua força de trabalho com os salários atuais, e precisa aumentar, tanto os salários quanto as taxas dos selos. Aliás é a primeira vez em 23 anos que os Correios aumentam os preços das suas tarifas sem que a causa seja o aumento do imposto de consumo.

Outra coisa importante que deve aumentar é o preço da cerveja. O governo vai reforçar a regulamentação contra as vendas baratas de cervejas no varejo, o que deve acarretar um aumento nos preços do líquido precioso.

Outro aumento importante é a dos pneus. Tanto a Bridgestone quanto a Sumitomo Gomu vão aumentar os preços dos pneus para carros de passeio em cerca de 6%.

As manteigas também terão aumentos nos preços. As manteigas da marca Meiji de 200g, que hoje são vendidas a 405 ienes passarão a 410 ienes. As manteigas da mesma marca, sem sal, vão passar de 440 para 445 ienes. As manteigas Morinaga também vão passar de 405 ienes para 410 ienes.

As tarifas das 10 maiores empresas fornecedoras de energia elétrica, e das quatro maiores empresas de gás do Japão também serão aumentadas em mais uma dose homeopática, em junho.