Robôs podem ser reforço na escassez de mão de obra no aeroporto de Narita

Robôs podem ser reforço na escassez de mão de obra no aeroporto...

NARITA/Chiba- Esta semana um simpático robozinho foi testado em uma ala do aeroporto de Narita. A tarefa foi simples e bem executada. Segundo o porta voz do aeroporto, o robô recolheu os pratos sujos e levou até a cozinha sem nenhum imprevisto.

A ideia é aumentar o uso de robôs no aeroporto internacional de Narita para melhorar o serviço de passageiros antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio de 2020.

Durante o teste de cinco dias em um lounge no aeroporto, o operador dará aos usuários do lounge um questionário, incluindo sobre a usabilidade do robô.

O robô, HOSPI, desenvolvido pela Panasonic Corp, foi desenvolvido para entregar medicamentos em hospitais e se move de forma autônoma graças as informações de mapeamento previamente instaladas.

Equipado com um sensor de alto desempenho, HOSPI move-se evitando obstáculos. O robô pode parar se uma pessoa de repente corre na frente dele.

Depois de receber os pratos usados ​​dos usuários da sala de estar, o HOSPI os levará para a área de lavagem de pratos.

“Nosso objetivo é encontrar serviços que possam ser manipulados por robôs para se prepararem para a escassez de mão-de-obra prevista devido ao declínio da população, bem como ao aumento esperado no número de passageiros para os Jogos Olímpicos de Tóquio”, disse um funcionário do aeroporto.

Veja como funciona o HOSPI