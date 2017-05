Revolta dos Pais faz reverter posição da Comissão Educacional de Toride que decidiu que suicídio da estudante não teve relação com bullying

Em novembro de 2015, Naoko Nakajima, estudante do terceiro ano ginasial, de 15 anos, residente no Município de Toride em Ibaraki-ken, tirou a sua própria vida depois de escrever em seu diário: “não quero mais sofrer bullying”.

Uma Comissão de Investigação da sua morte foi instaurada pela Comissão de Educação do Município de Toride, depois que esta já havia chegado à conclusão de que “a morte de Naoko não teve nenhum relacionamento com bullying e que não se trata de caso que deva ser considerada grave para o sistema educacional do Município”.

Os pais da estudante não se conformaram com a decisão da Comissão Educacional, que segundo eles, já tinha um objetivo claro antes mesmo de iniciar as investigações: chegar à conclusão de que não foi causado por bullying para não causar problemas ao sistema educacional local. Os pais de Naoko pediram a imediata suspensão das atividades da Comissão de Investigação que já iniciava as investigações com um resultado de antemão.

No dia 29 de maio último, os pais da estudante se dirigiram à sede do Ministério da Educação e Ciências em Tokyo para protestar contra a posição da Comissão Educacional de Toride que quer fazer passar a “decisão” de que não houve bullying no caso do suicídio da estudante.

Eles foram recebidos pelo chefe da Seção de gestão de Estudantes de Menor de Idade, Tomohiro Tsubota, do Ministério, que se comprometeu a “fazer as recomendações necessárias à Comissão”.

No dia seguinte da visita dos pais de Naoko ao Ministério da Educação e Ciências, a Comissão Educacional de Toride retirou a sua decisão de que “a morte da estudante não se trata de caso grave pois não teve relação com bullying”. “A nossa decisão careceu de consideração com os pais da estudante”, admitiram os diretores da Comissão.

Na noite do dia 31 de maio, quarta-feira, os diretores da Comissão Educacional de Toride foram à casa de Naoko pedir desculpas pessoalmente aos pais da estudante.

Após o pedido de desculpas, os pais de Naoko perguntaram se o pedido de desculpas era em relação ao que Naoko deixou escrito no seu diário e à nossa revolta em relação a começar uma investigação com a decisão tomada de não culpar o sistema educacional do Município pela ocorrência de bullying nas escolas.

Os diretores responderam afirmativamente. Enquanto a mãe enxugava as lágrimas, o pai disse firme: “Ainda não posso acreditar que esse pedido de desculpas seja verdadeiro”.