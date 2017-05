Réu que matou, roubou e tentou estuprar garota de 17 anos é condenado à prisão perpétua

Masahiro Aoki, 31, que em novembro de 2015, levou uma estudante colegial de 17 anos para sua casa, enganando-a, e assassinou-a ao mesmo tempo que praticava uma tentativa de estupro, e ainda roubou 7.500 ienes da sua bolsa, teve o veredicto e a sentença decididos no Tribunal Distrital de Tokyo, no dia 23 de maio de 2017.

O réu foi condenado à prisão perpétua como foi pleiteado pela promotoria. O juiz, ao transmitir a sentença ao réu, disse: “ter o curso da sua vida definitivamente sustada só para satisfazer um desejo escuso do assassino deve ter causado uma imensa tristeza à vítima e foi um ato de um egoísmo sem limites”.

A defesa pleiteou uma pena mais branda, de 30 anos de prisão, pois o “réu se entregou e está arrependido”. Por outro lado, os pais da vítima queriam a pena máxima: a pena de morte, na forca. “Queremos que o assassino não possa nunca mais se lembrar da nossa filha”, disseram.

O juiz argumentou dizendo que entende a posição dos pais de quererem a pena máxima. “Mas quando olhamos do ponto de vista que o réu não tem antecedentes e se entregou por livre e espontânea vontade, é difícil sustentar que não haja uma outra opção diferente da pena de morte”, concluiu.