Relator da Lava Jato ministro Teori Zavascki morre em acidente de avião

“Lava Jato o maior crime de corrupção do mundo”

Num cenário onde mocinhos e bandidos se misturam num enredo de leis que favorecem os poderosos de colarinho branco, nunca na história do país tantos empresários e politicos tiveram que prestar contas com a justiça, como agora na operação Lava Jato, liderada pelo juiz Sérgio Moro. No meio desse enorme esquema de corrupção que transformou o Brasil em um imenso lamaçal, foram poucos os que não se afundaram ou sujaram “as mãos com dinheiro sujo”. A verdade é que ainda tem muita sujeira debaixo do tapete da nação. E quando a faxina começa a ser feita o ” destino ” parece querer frear a limpeza.

O país acompanhou perplexo a notícia da morte do Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Teori Zavascki, ele morreu na tarde desta quinta-feira (19), aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Pronunciamento

O presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento no Palácio do Planalto lamentando a morte do ministro do STF e decretou luto oficial de três dias.

A Infraero informou que a aeronave prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, decolou às 13h01 do Campo de Marte, na capital paulista. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas.

5 pessoas estavam no avião o empresário Carlos Alberto Filgueiras, que era proprietário do avião e dono do Grupo Emiliano, também estava na aeronave. Em nota, o grupo confirmou que o empresário e o piloto do avião também morreram no acidente. Uma mulher ainda não identificada também foi encontrada sem vida abordo da aeronave.

Odebrecht era uma das principais prioridade de Teori.

O ministro despachava no recesso e estava prestes a homologar delação da Odebrecht. Teori chegou a determinar diligência em processo.

Mesmo com o poder Judiciário em recesso, o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki vinha despachando normalmente desde o início deste mês e estava prestes a homologar as delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato.

Casos de mortes semelhantes, deputado Ulysses Guimarães e ministro Marcos Freire

Na noite do dia 12 de outubro, o presidente Itamar Franco foi avisado pelo ex-ministro Renato Archer que o helicóptero em que viajavam o deputado federal Ulysses Guimarães e o ex-senador Severo Gomes, com suas mulheres, havia desaparecido num voo entre Angra dos Reis e São Paulo. No dia seguinte, o país viveu o drama do resgate dos corpos, achados somente a partir da tarde. Todos os corpos foram encontrados, os de dona Mora, Maria Henriqueta Gomes e do piloto, menos o de Ulysses. E o Brasil começava a se despedir do Senhor Diretas.

Com uma trajetória única na história política basileira, eleito 11 vezes deputado federal, o advogado Ulysses Guimarães foi um ícone no combate à ditadura militar nas trincheiras do MDB. Primeiro com a sua anticandidatura e, depois, como o símbolo das Diretas Já, ele participou como um dos seus principais protagonistas da redemocratização do país. No Colégio Eleitoral, apoiou Tancredo Neves e, após a sua morte, garantiu a posse de José Sarney na Presidência da República. Mais tarde, o Senhor Democracia, como também era chamado o deputado do PMDB, conduziu a Constituinte de 88 e participou da campanha pelo parlamentarismo e pelo impeachment de Fernando Collor.

Cinco anos antes do desaparecimento de Ulysses, outra tragédia aérea havia abalado a política do país. Em Carajás, no Pará, o ministro Marcos Freire morreu na explosão do avião em que viajava, após a decolagem. O desastre ocorreu a apenas cinco quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto.

Titular da pasta da Reforma Agrária, o pernambucano Marcos Freire morreu junto com o presidente do Incra, José Eduardo Raduan, o secretário-geral do ministério, Dirceu Pessoa; o secretário pessoal do ministro, José Teixeira; um amigo pessoal, Amaury Teixeira; e Ivan Ribeiro, coordenador para Assuntos Econômicos do Ministério da Agricultura. Na época, o governo mandou a Aeronáutica fazer uma “investigação rigorosa” sobre a possibilidade de sabotagem no avião.