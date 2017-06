Reforma da Lei de Crimes Sexuais que foi aprovada pela Câmara dos Deputados facilitará punição de incestos além de proteger homens forçados a praticar relações sexuais

Uma proposta de Reforma da Lei que regulamenta os crimes sexuais, tornando as punições mais severas além de aumentar o escopo da caracterização do “crime sexual”, foi aprovada no dia 8 de junho último na Câmara dos Deputados Nacionais (equivalente à Câmara dos Deputados Federais do Brasil).

A proposta ainda tem que passar pela Câmara dos Senadores para ser efetivamente aprovada e poder entrar em vigor. Para que isso aconteça, a proposta terá que ser aprovada no Senado até o dia 18 de junho próximo,quando se encerra este período legislativo.

Os principais pontos de mudanças da Reforma da Lei sobre crimes sexuais são:

1. O termo “crime de estupro” foi extinto e na nova Lei, o termo correto é “ato sexual forçado”. Com essa mudança, a Lei passa a cobrir também vítimas do sexo masculino que são forçados a prática de ato sexual por mulheres.

2. A pena mínima para crimes sexuais passa de 3 para 5 anos.

3. O crime sexual passa a dispensar a denúncia da vítima para ser caracterizada como tal. Muitas vezes a vítima não quer se expor e não apresenta queixa à Polícia, e o criminoso acaba ficando impune.

4. O crime sexual passa a dispensar a existência de violência e/ou ameaça para ser caracterizada como tal. Essa condição acabava favorecendo os pais que mantém relações sexuais com filhas ou filhos sem a existência de agressões ou ameaças explícitas.

Segundo a pesquisa do Governo Japonês, a porcentagem de mulheres em 2014 que foram forçadas a ter relações sexuais e não expuseram o fato a terceiros é de 67,5%. Quer dizer, quase sete entre dez mulheres que eram forçadas a fazer sexo falavam sobre isso com alguém. E apenas 4,3% das mulheres denunciaram o fato à Polícia.

As organizações de cidadãos que exigiam a Reforma da Lei que regulamenta os crimes sexuais, culpam o baixo índice de denúncia às condições exigidas na Lei para caracterizar um crime sexual.

Segundo essas organizações, as mudanças aprovados pela Câmara dos Deputados, ainda são muito tímidas em relação à real necessidade da sociedade. Como exemplo, foi citado a frequente ocorrência de atos sexuais forçados entre professores e alunas, ou entre técnicos, treinadores e suas atletas. E nem a Lei na sua forma atual, nem a nova Proposta de Reforma, cobre esse tipo possibilidade de “sexo forçado”.

Para que essa Reforma da Lei seja aprovada pelo Senado a tempo, será necessário que seja aprovada primeiro o polêmico projeto de Lei de Conspiração, que, se aprovada, vai permitir ao Estado prender cidadãos por um crime que não foi cometido.

Entidades civis denunciam que esta ordem condicional está colocando a Lei de Regulamentação de Crimes Sexuais como “refém” para que a Lei de Conspiração, rejeitada por muitos, possa ser aprovada a toque de caixa.