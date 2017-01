Rede Lotteria lançará batatas fritas em parceria com famosa marca de salgadinhos

TÓQUIO (IPC Digital)-A rede de fast food Lotteria, em parceria com a Calbee (famosa por seus snacks com sabores inusitados) lançará no dia 06/01 (sexta-feira) quatro sabores diferentes de batatas fritas edição limitada 🍟: Shiawase bata (feita com manteiga, mel, salsa e queijo mascarpone), Norishio (feita com alga nori torrada com óleo de gergelim e pimenta vermelha), Ebisen (tempero à base de camarão) e Barbecue aji (sabor churrasco).

As batatas custarão 310 ienes (imposto incluso) e serão vendidas até o início de Março.

Fonte: Entabe