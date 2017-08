Ranking: 20 nomes mais populares no Japão em 2017

A rede de lojas de artigos de bebê, Akachan Honpo, anunciou o ranking dos 20 nomes mais escolhidos para bebês nascidos entre janeiro a junho de 2017.

O nome preferido entre os meninos foi Yuuma (悠真) e meninas, Sakura (咲良). O ranking foi baseado nos cadastros feitos por clientes do Akachan Honpo de todo o Japão, totalizando 38.345 nomes de bebês registrados.

O nome Yuuma, foi o nome mais popular, durante 3 anos consecutivos, desde 2012. O nome Souta, em 2016, não fazia parte do Top 20 mas subiu para 12° com o kanji “奏汰” e 13° com o kanji “奏太”. A popularidade do nome, provavelmente, foi influenciada pelo famoso ator Souta Fukushi.

Entre as meninas, devido a audiência da novela “Nigeru wa haji da ga yaku ni tatsu” que ficou popular devido a música “Koi Dance”, o nome da atriz Yui Aragaki, “結衣”, ficou em 3°. O nome Aoi “葵” que desde 2013, durante 4 anos seguidos, é o nome mais popular, emplacou o 12° lugar.

RANKING DOS 20 NOMES MAIS POPULARES NO JAPÃO 2017

* Ranking baseado em pesquisas feitas no primeiro semestre do ano, entre janeiro a junho de 2017.