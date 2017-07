Quatro pessoas da mesma família são encontrados mortos em parque

FUKUOKA – Num parque da cidade de Onojo, Fukuoka, foram encontrados corpos de quatro pessoas da mesma família.

Dentro do carro que estava estacionado no parque, foram encontrados três corpos: do pai de 23 anos, da filha de 4 anos e do filho de 1 ano. No matagal, próximo ao local, foi encontrado o corpo da mãe de 28 anos.

No dia 23, aproximadamente às 7h, um parente que morava com a família, ligou para a polícia informando que eles haviam saído e casa e não retornaram.

A polícia está investigando se é um caso de suicídio.