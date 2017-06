Quarenta porcento dos exames de câncer realizados na província de Aomori podem ter apresentado diagnósticos errados

A NHK, rede de rádio e televisão estatal japonesa, divulgou no dia 29 de junho último que 40% dos diagnóticos de exames de câncer realizados pelos municípios da província de Aomori-ken (localizado no norte do Japão) aos seus residentes, deram resultados equivocados, deixando passar residentes com câncer, diagnosticando-os com resultado negativo em relação à presença de células cancerígenas nos seus órgãos.

A província de Aomori vem apresentando nos últimos 12 anos consecutivos, os piores índices de mortalidade por câncer de todo o Japão. O governo da província, como medida para sair dessa posição vergonhosa, implementou uma comissão de investigação para descobrir as causas dessa grande mortalidade por câncer na província.

A comissão, liderada pelo médico e professor Masashi Matsuzaka da Universidade de Hirosaki, depois de analizar os diagnósticos de exames preventivos de câncer realizados a 25 mil pessoas de 10 municípios de Aomori, chegou à conclusão que em 40% dos exames a pessoas que receberam diagnósticos de câncer dentro de um ano após a realização do exame acima (o que pode ser caracterizado como erro médico ou erro de diagnóstico), os resultados deram como “sem presença de células cancerígenas”. Isto significa que a possibilidade de os médicos não terem conseguido identificar o câncer, quando este estava presente ns órgãos das pessoas examinadas (provavelmente em seu estágio inicial) pode ter sido de 40%.

O resultado da análise foi uma grande surpresa para os próprios pesquisadores que realizaram a investigação. “É um resultado alarmante. Quarenta porcento de erro médico é um índice alto demais. Recomendamos que outras províncias tomem a mesma iniciativa e façam o mesmo tipo de investigação a respeito da qualidade dos exames de câncer das prefeituras da sua província. É preciso ter um retrato claro da qualidade dos exames de câncer em todo o Japão”, disse o professor Matsuzaka à NHK.

A pesquisa revelou que os erros médicos foram particularmente altos em exames de câncer no estômago (raios-X com ingestão de bário), intestino (exame de presença de sangue nas fezes), e os exames de câncer no últero.

O índice de erro nos diagnósticos de exames de estômago foram de 40%, os exames de intestino apresentaram 42,9% de diagnósticos errados e os exames de últero apresentaram 28,6% de erros.

Por outro lado, os exames de câncer no pulmão e na mama apresentaram índices de erros relativamente mais baixos, de 16,7% e 14,3% respectivamente.

O professor Matsuzaka que liderou a investigação, acha que uma das causas para o índice de erros ser tão alto está nas próprias prefeituras dos municípios, que ao contratar os laboratórios para realizarem os exames preventivos de câncer, dizem apenas: “Façam como vêm sendo feito todos os anos”, sem especificar o método e não fornecendo uma diretriz definida nem recomendações a respeito dos exames que serão realizados.