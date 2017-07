Quarenta e dois milhões de ienes achados no Lixão em Gunma retornam para seu verdadeiro dono

A Delegacia de Polícia de Numada-shi, Gunma-ken, anunciou no dia 4 de julho último que conseguiu identificar o verdadeiro dono dos 42 milhões e 510 mil ienes achados em abril último no pátio da empresa de processamento de Lixo, situado no Município de Numada-shi, e devolveu o dinheiro a quem de direito no dia 30 de junho último.

O verdadeiro dono do dinheiro já havia falecido e um familiar seu se identificou como o provável herdeiro dessa quantia achada no Lixão, um mês depois da notícia de que uma grande quantia havia sido achado no pátio da empresa de processamento de Lixo.

A casa do falecido havia sido demolida e o dinheiro ficou junto com a massa de escombros que foi levado para a empresa de tratamento de Lixo para ser processado. Um

funcionário da empresa de tratamento do Lixo achou uma enorme quantidade de notas de dez mil ienes junto com escombros e entregou o dinheiro à Delegacia de Numata.

O verdadeiro dono do dinheiro foi identificado através da fita de papel que embrulhava os maços de dez mil ienes, e também pela caligrafia do que estava escrito na caixa de papelão onde o dinheiro foi encontrado. Foi constatado através de exames que a caligrafia deixada no papelão era idêntica à do falecido dono do dinheiro.

Como o homem que se identificou como o provável herdeiro, sabia que a casa do seu familiar havia sido demolida, achou que o dinheiro achado poderia ser do seu parente e se apresentou à Delegacia. A Polícia rastreou esta possibilidade e confirmou que o familiar do homem que se apresentou era o dono do dinheiro.

“Quero pedir desculpas pelo transtorno causado e gostaria de agradecer à pessoa que achou o dinheiro”, disse o herdeiro do dinheiro que foi achado no lixo.

A Lei de Objetos perdidos do Japão regulamenta que quando o dinheiro retorna ao seu dono, este deve entregar de 5 a 20% do valor achado à pessoa que o encontrou.

Antes de ser confirmado o verdadeiro dono de direito do dinheiro achado, várias pessoas haviam se apresentado à Polícia como possíveis donos do dinheiro.