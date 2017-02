PSVR da Sony ( está em falta no país ) e cria mercado paralelo

Você realmente precisa ganhar na loteria para obter PSVR no Japão.

O país, sede da PlayStation, está lutando para acompanhar a demanda pela plataforma de realidade virtual da PlayStation.

Os aparelhos de realidade virtual PSVR da Sony foram lançados em outubro passado, mas os jogadores japoneses estão tendo problemas sérios para realmente conseguir um. VEJA O VIDEO ABAIXO

Quando os varejistas do Japão finalmente tiveram os fones de ouvido em estoque no dia 26 de janeiro, eles estavam essencialmente já esgotados. As pessoas haviam alinhado com distribuidores externos como Yodobashi Camera e Sofmap nas primeiras horas da manhã, mas mesmo aqueles que esperavam pacientemente tiveram a chance de comprar um PSVR graças a um sistema de sorteio.

Cada cliente que esperava fora das lojas recebeu um bilhete numerado, e aqueles poucos sortudos que tinham seu número selecionado puderam comprar o fone de ouvido.

Os EUA e o Reino Unido têm ocasionalmente recebido novos headsets PSVR em pouca quantidade, mas desde o lançamento de outubro no Japão (onde o headset vendeu 50 mil unidades na primeira semana), os fones de ouvido de realidade virtual da Sony se tornaram impossíveis de encontrar. A menos que você esteja disposto a comprar na Amazon pelo o dobro do preço.