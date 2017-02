Psicólogos respondem dúvidas ao vivo sobre o autismo no Japão ( Assista ao vídeo )

TÓQUIO- No último sábado (4) foi realizado no Consulado- Geral do Brasil em Tóquio a primeira entrevista ao vivo através da página do facebook Conselho de Cidadãos de Tóquio

Todas as sessões do Conselho de Cidadãos de Tóquio, são abertas ao público, os encontros acontecem uma vez por mês no Consulado-Geral do Brasil em Tóquio. Devido a distância e os custos de viagem, poucas pessoas participam, ou nem sabe que existe esses encontros.

Para aliviar os custos e ter uma participação maior da comunidade brasileira, foi feito uma “LIVE” com os psicólogos Irineu e Norika, e mesmo quem não pode estar presente no dia participou em tempo real através do facebook. Durante uma hora e trinta minutos os psicólogos responderam as dúvidas dos internautas que participaram ativamente da entrevista, que teve como tema o autismo no Japão.

Pais e mães com crianças com autismo dividiram com o público as suas experiências. A brasileira Fabiana Akutagawa, da ( AAVP- Associação Autismo Vencendo Preconceito) e Will Karakawa fundador do projeto Autismo+ jiu-jitsu= Potencial. Foram os convidados especiais. Will ainda contou sobre o livro recém lançado, onde ele relata a participação do filho no Pan Kids realizado na California. Kenzo foi a primeira criança com autismo a participar do evento.

