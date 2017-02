Protesto contra casinos no Japão

OSAKA- A cidade de Osaka planeja construir casinos para atrair turistas interessados neste jogo de azar, a intenção é aumentar o turismo com estrangeiros.

Segundo a prefeitura da cidade a construção dos casinos vai ajudar a economia da cidade. O governador de Osaka também apoia o projeto. Mas nem todos concordam.

Mais de 69% da população é contra a construção dos casinos! Segundo a Associação que representa os moradores da cidade, a população é contra o uso do dinheiros dos impostos neste tipo de investimento.

Cerca de 200 pessoas participaram de uma passeata pacifica, que foi acompanhada pela policia local “Os manifestantes gritavam. Não queremos os nossos impostos envolvidos com jogos de azar”. De acordo com um dos lideres da manifestação, os moradores preferem que o dinheiro dos impotos sejam revertidos no melhoramento do transporte público.