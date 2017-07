Proteja seus olhos ( lentes de contato no verão )

Com a chegada do verão o ar fica quente e úmido, isso pode causar irritação nas vistas, principalmente de quem usa lentes de contato, os usuários precisam estar atentos a higiene do produto ao modo de guardar as lentes e também ao prazo de validade. Algumas alergias ou irritações nas vistas podem ser causadas pela falta de cuidado com as lentes de contato. Antes de ir a praia ou encarar a água das piscinas com cloro, verifique a saúde dos seus olhos. Se você precisar de lentes de contato lembre-se que a Eyecity trabalha com material de primeira linha e com todas as novidades que o mercado oferece.

