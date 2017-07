Prostituição infantil camuflada no Japão

TÓQUIO- O Japão vem recebendo críticas constantes de instituições não governamentais por causa da negligência sobre os assuntos ligados a prostituição infantil. Em resposta o governo japonês aprovou uma nova lei com penas mais duras aos aliciadores de meninas em idade escolar, o mesmo serve para as estudantes que se prestam a esses serviços.

A nova lei que entrou em vigor no sábado proíbe as meninas menores de 18 anos que trabalham no chamado “negócio JK”. JK significa “joshi kosei”, que na tradução “menina do ensino médio”.

De acordo com o investigador Yuji Watanabe, a medida aprovada pelo governo precisa ser mais dura, pois somente prevê multa e pouco tempo de cadeia e isso não inibe o crime organizado. Esse tipo de negócios vem crescendo na internet, onde uma abundância de sites oferecem serviços de meninas do ensino médio com vários eufemismos sexualmente implícitos.

Um repórter da Kyodo News, de 27 anos, telefonou para um site que oferece os serviços de JK, um dia depois da nova lei entrar em vigor, o repórter não teve dificuldades em agendar um horário. Isso leva a crer que as organizações que oferecem esse serviços não estão preocupadas com a nova a lei, contou o repórter da Kyodo, que entrevistou uma garota que já trabalhou como JK.

Ryoko, disse que havia trabalhado em outro negócio da JK até se formar no ensino médio no ano passado. Perguntado sobre as “opções não oficiais” em que os serviços sexuais são fornecidos, Ryoko disse: “Todo mundo estava fazendo isso (nas outras agências). Havia meninas que faziam mais de 100,000 ienes (cerca de US $ 880) por dia com a prostituição”.

Ela também parecia estar ciente da nova lei de Tóquio. “A polícia pode invadir as agências mas não vão encontrar as “JK “. A maioria (das empresas) estão agendando os serviços pela internet, através de serviços de” enko “(namoro compensado).

O namoro remunerado é a prática em que os homens mais velhos dão dinheiro ou presentes de luxo, geralmente para adolescentes ou donas de casa, para companheirismo ou possíveis favores sexuais.

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, havia cerca de 230 empresas JK operando no final de 2016, mas esse número caiu para 140 no final de maio deste ano. Daqueles que continuaram, 30 fornecem serviços de chamada, o que significa que eles não mantêm escritórios ou salas das quais as mulheres jovens ficam aguardando a chegada dos clientes.

Em abril, 20 meninas do ensino médio que trabalham no negócio da JK em quatro distritos de Tóquio, incluindo os pontos turísticos turcos e comerciais de Akihabara e Ikebukuro, foram presas pela polícia e logo foram soltas.

A polícia espera que as mudanças prejudiquem a onda de jovens que estão sendo exploradas nos negócios da JK.

“Houve lojas fechadas antes da entrada em vigor da lei, e haverá ainda mais agora”, disse um policial. A policia estima que essas agências chegam a movimentar mais de um milhão de doláres por ano.

Fonte: KYODO