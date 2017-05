Proibida a venda de Carne de Cachorro para degustação no Festival de Yulin na China

A Sociedade de Proteção dos Animais da região autônoma de Guangxi Zhung, na China, divulgou que a venda de carne de cachorros no Festival de Carne de Cães de Yulin está proibida a partir deste ano.

O Festival de Yulin, realizado todos os anos durante 10 dias do mês de junho, é famoso entre os amantes desse tipo de degustação. Até há alguns anos atrás, cerca de 10 mil cães e gatos eram mortos para serem consumidos no Festival. Mas com as seguidas críticas e petições vindas de várias organizações internacionais, o próprio governo local vem desencorajando o hábito, e o número de animais abatidos vêm diminuindo.

Mas há dúvidas quanto à suposta proibição de venda de carne de cães no Festival para degutação, pois entrevistados por repórteres de mídias internacionais, os donos de barracas tradicionais do Festival disseram nada ter ouvido falar sobre a proibição.

“Proibição? Que proibição? Não ouvi nada a respeito. Vamos vender carne de cachorro como sempre fizemos”, disse um dos donos de barraca, em pleno preparativos para o Festival.

Enquanto isso, Peter Lee, representante chinês do Humane Society International, organização que visa proteger a sorte dos animais, insiste em dizer que autoridades locais proibiram a venda de carne no Festival de Yurin, e mais: Quem for pego vendendo carne de cães e gatos para comer, será multado em 10 mil yuans, algo como 1.500 dólares ou 1,6 milhões de ienes.

O hábito de degustar carne de cães na China tem sido criticado internacionalmente pela sua extrema crueldade, pois acredita-se que a carne fica mais saborasa quanto mais medo o cão sentir antes de morrer. Devido a essa crença, os cães costumam levar muitas borduadas antes do “abate”.