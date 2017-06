Professora é presa por atear fogo no Jardim da Infância onde Trabalhava

No dia 15 de junho último, quinta-feira, uma professora de 31 anos, residente no Município de Jouyou-shi, em Kyoto, foi presa por suspeita de atear fogo no Jardim de Infância onde trabalha, localizado no distrito de Toshima-ku, em Osaka.

A Professora do Jardim da Infância é suspeita de ter ateado fogo na instituição educacional na noite do dia 16 de maio último. O fogo foi extinto pelo segurança do local e não houve vítimas. Apenas a professora estava no Jardim da Infância àquela hora.

Duas semanas depois, no dia 30 de maio último, houve novamente, início de incêndio no mesmo Jardim da Infância, dessa vez o incidente aconteceu durante o dia e 30 crianças e funcionários tiveram que evacuar do local.

Como em nenhuma dessas duas ocasiões, havia fogo sendo utilizado no Jardim da Infância, a Polícia já vinha suspeitando de que os incêndios teriam sido provocados propositalmente.

Ao ser presa, a professora negou os crimes, dizendo “não ter nada a declarar”.

