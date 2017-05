Professor tenta entrar no show de grupo de meninas com carteira de estudante falsa

Professor tenta entrar no show de grupo de meninas com carteira de...

A Delegacia de Yoyogi divulgou no dia 16 de maio ultimo que um professor de uma escola ginasial de Tokyo de 27 anos está respondendo a um interrogatório não-compulsório à Polícia, por tentar entrar em um show de “Nogizaka 46”, um grupo de meninas cantoras-dançantes japonesa, apresentando uma carteira de estudante falsa, com o seu retrato.

Os ingressos do show são nominais para evitar ação de cambistas. O professor teria comprado o ingresso de um site de leilão de ingressos a terceiros. Para poder entrar no show, ele teria pedido o “vendedor” para “fabricar” uma carteira de estudante com sua foto colada e o nome da pessoa que está impressa no ingresso comprado. A Polícia suspeita que três outras pessoas tenham entrado no Show, apresentando carteiras de estudante falsas como esse descrito na matéria.