Professor interino de escola primária (Shougakkou) de Kariya, em Aichi, foi preso pela terceira vez por praticar ato sexual com alunos da escola onde trabalha

No dia 5 de julho último, a Polícia de Aichi prendeu Toshihiro Ota, 29, professor interino de uma Escola Primária (Shougakkou) de Izumida-chou na cidade de Kariya-shi, em Aichi-ken, por ter praticado ato obsceno à força a um menino que estuda na Escola onde este professor trabalha.

Toshihiro Ota confessou à Polícia que realmente cometeu o crime sexual pelo qual foi preso. É a terceira vez que o mesmo professor é preso por crime sexual a alunos de Escolas Primárias onde dá aulas.

Segundo a delegacia de Anjou, o professor Ota é suspeito de ter cometido ato obsceno a um menino das primeiras séries do primário localizado na cidade de Chiryu, em Aichi, no banheiro desta Escola, no final de maio.

Como se não bastasse, o mesmo professor já havia sido preso pela Polícia local, nesta mesma escola, por ter praticado ato obsceno à força a duas meninas que estudam nesta instituição educacional, e está sendo indiciado pelo Tribunal Regional de Okazaki.

O que não se pode compreender é como um professor que já tem duas prisões na sua ficha por crimes hediondos como os de praticar atos sexuais à força com alunos de escolas onde trabalha, pode continuar lecionando em escolas primárias junto a crianças de tenra idade, ainda em formação.

Parece até que o sistema educacional do Japão quer promover este tipo de prática sexual entre professores e alunos de escolas do primeiro grau. Mais do que lamentável, é simplesmente inaceitável.