Professor de jiu-jitsu é indiciado em Okayama, por incentivar briga

Rodrigo de Lima Watanabe 43, foi detido pela policia de Okayama, na cidade de Asahi no dia 13. Rodrigo está sendo acusado de incentivar alunos da sua academia, menores de idade a baterem em um japonês da escola pública Midorigaoka do ensino médio em Okayama. A confusão ocorreu, por que um dos alunos de Rodrigo, teria se desentendido com um colega de escola durante o bukatsu ( educação física ) no dia 10 deste mês.

AGRESSÃO: Os 3 brasileiros menores de idade, abordaram bruscamente o japonês M.O. Um dos alunos de Rodrigo aplicou o golpe conhecido como mata leão ( estrangulamento), deixando o japonês vulnerável a chutes e socos. A agressão aconteceu na tarde do dia (13, ter) depois da escola. Acompanhado da família a vítima prestou queixa na polícia.

No mesmo dia os 3 brasileiros menores de idade que agrediram o japonês foram presos. Duas horas depois o professor Rodrigo, foi localizado e conduzido para prestar depoimento. Os 3 alunos de Rodrigo, assumiram a responsabilidade pela agressão, um dos alunos confessou que o professor Rodrigo incentivou a briga, dizendo que era dever dos alunos honrar academia. O caso deve ir ao tribunal. A vitima teve lesões nas costelas e alguns ferimentos no rosto e no pescoço.

Em depoimento Rodrigo admite ter falado para o aluno não deixar barato a discussão, mas nega ter pedido para os alunos irem tirar satisfação com o japonês de 15 anos, M. O.

O professor Rodrigo continua detido, para investigação.

Em maio deste ano, Rodrigo esteve detido por ter agredido um japonês de 18 anos em frente a uma loja de conveniência. O brasileiro ficou 14 dias preso, e teria sido solto com a condição de não se meter mais em confusão e nem dar aulas de jiu-jitsu. Aparentemente Rodrigo continuou dando aulas, em sua própria casa.

Fonte: Asahi