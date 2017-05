Professor de Escola Primária leva uma estudante ginasial a Hotel sob ameaças

Um Professor da Escola Primária Negawa Shiritsu Shimeno Shougakkou, de Osaka foi preso no dia 20 de maio por ter levado uma estudante ginasial (de Chugakkou) a um Hotel e a estuprado.

O professor, Takeshi Ogawa, de 42 anos, lecionava na terceira série da Escola acima citada. Ele conheceu a garota através de rede social, na Internet, e foi para perto da casa da estudante, obrigando-a a entrar no carro sob ameaças.

O professor levou a estudante a um Hotel de Osaka e teve relações sexuais com ela à força.

Depois de ter abusado da estudante, o professor deixou-a em lugar desconhecido para ela.

O crime veio à tona quando a menina, em pânico, pediu ajuda a um transeunte que comunicou o fato à Polícia. Os policiais chegaram até o professor através de imagens gravadas do seu carro em câmeras de segurança.

O professor, preso, nega as acusações. Sabe-se que ele estava dando aulas normalmente, até o dia 19 de maio. A Comissão de Educação do Município de Negawa já se pronunciou: “se for verdade, é um acontecimento que trai profundamente a confiança dos alunos e é imperdoável”.