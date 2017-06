Professor de Escola Ginasial de Nagano bate e chuta aluno e fere a mãe que foi pedir explicações

No dia 1o. de junho, a Comissão Educacional da Vila de Hakuba, em Nagano, divulgou que um Professor da Escola Ginasial (Chugakkou) de Hakuba-mura, 60,havia ferido um (a) estudante, por ter dado tapa no seu rosto e chutes. A Escola não divulgou a série nem o sexo do aluno.

Como se não bastasse, quando a mãe foi à Escola pedir explicações ao professor, ele ficou alterado e machucou-a dando chutes em mesas e movimentando os braços violentamente.

Ao ser abordado pela Comissão Educacional, o professor pediu desculpas dizendo que “havia ficado nervoso ao ver o (a) estudante sem concentração na aula”.

O fato teria acontecido no dia 23 de maio último, mas só foi divulgado no dia 1o. de junho pela Comissão Educacional local. O (A) estudante agredido (a) não consegue voltar a estudar até a presente data.

O presidente da Comissão Educacional de Hakuba-mura, Yutaka Hirabayashi, pediu desculpas formais aos pais e responsáveis dizendo que “punições físicas de professores a seus alunos são imperdoáveis em qualquer situação”.

