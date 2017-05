Princesa Mako vai ficar noiva de um “Príncipe do Mar”

No dia 16 de maio último, as midias japonesas anunciaram o futuro noivado da Princesa Mako, 25, neta do Imperador Akihito e Imperatriz Michiko, e filha mais velha do Príncipe Akishino (irmão mais novo do Príncipe Herdeiro Naruhito), com Kei Komuro, 25, um plebeu, morador de Yokohama e empregado num escritório de advocacia de Tokyo.

Os dois se conheceram quando estudaram na Universidade Internacional Cristã em Tokyo. Komuro fazia trabalhos temporários(arubaito) durante a sua fase de estudante, em um restaurante francês e como professor de cursinho, como a maioria dos universitários japoneses. Ele se candidatou a um Concurso de “Rainha do Mar e Príncipe do Mar” de Shounan quando tinha 18 anos e foi eleito “Príncipe do Mar”.

O casamento é esperado para ser realizado no ano que vem, quando ela terá que se desligar da Família Imperial. Pela primeira vez, a Princcesa ganhará um sobrenome e um registro na prefeitura, pois membros da Família Imperial não têm sobrenomes nem registros de nascimento ou de residência.

O casamento deve intensificar os debates públicos a respeito da permanência na Família Imperial de seus membros femininos, mesmo depois de casada, e a possibilidade de uma Princesa assumir o trono Imperial. Hoje, só herdeiros homens podem subir ao trono e hoje só há um membro masculino em condições de assumir o trono depois do Príncipe Herdeiro Naruhito, que não tem filhos homens. Se trata do irmão mais novo da Princesa Mako, o príncipe Hisahito.

A princesa, depois de se formar na Universidade Cristã, graduou-se em estudos de museus e galerias de arte na Universidade de Leicester na Inglaterra e atualmente trabalha três dias por semana como pesquisadora na Universidade de Tokyo.