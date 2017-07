Princesa Mako e o seu “noivo” Kei Komuro resolvem adiar o anúncio oficial do noivado

O anúncio oficial do noivado entre a Princesa Mako e o plebeu Kei Komuro estava programado para acontecer no dia 8 de julho último. Mas com as notícias de vítimas do desastre de norte de Kyushu, causado pelas chuvas torrenciais que estão impactando principalmente as províncias de Fukuoka e Oita, o casal resolveu, por bem, adiar a cerimônia.

Os “noivos “, se conheceram quando cursavam a mesma faculdade e o noivado oficial estava programado para ser anunciado através de entrevista coletiva no Palácio de Akasaka Mitsuke, às 15:00 de 8 de julho, sexta-feira. Mas com o grande desastre ainda em curso em Fukuoka e Oita, achou-se apropriado adiar o evento para a mídia e por conseguinte, a população japonesa.

