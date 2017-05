Primeiro Ministro Shinzou Abe é criticado no Congresso por querer fazer Reforma na Constituição até 2020

O primeiro ministro japonês Shinzou Abe, disse numa video-mensagem em um evento dos partidários a uma reforma na Constituição, no dia 3 de maio, que “Reformar a Constituição sempre foi um desejo do Partido Liberal Democrático desde a sua fundação, e gostaria que este objetivo do partido seja cumprido até 2020, ano das Olimpíadas de Tokyo”.

Esta declaração de Abe, somado à sua instrução, como presidente do PLD, de “acelerar os debates para uma reforma da Constituição o quanto antes” numa reunião de cúpula do partido, tem alarmado os partidos de oposição, que são extremamente refratários à qualquer mudança na Constituição Pacifista do Japão, principalmente quanto ao seu Artigo 9, onde estão consolidados os três grandes princípios básicos da Constituição Japonesa: a) o não envolvimento em guerra (abandono da guerra), b) A não-manutenção das forças armadas, e c) A negação do direito de guerrear.

Para muitos estudiosos da Constituição, a própria existência das Forças de Defesa do Japão, que na prática é uma verdadeira Forças Armadas de fato, com o segundo orçamento militar da Ásia, é inconstitucional. O premier Abe quer corrigir esse desvio, modificando o Artigo 9, fazendo com que a manutenção de um Exército de Defesa seja constitucional, sem nenhuma margem para dúvidas ou suspeitas de inconstitucionalidade.

Mas para a oposição e a grande maioria da população, a manutenção do Artigo 9 é fundamental para que o Japão não volte a trilhar o caminho militarista da Segunda Guerra Mundial, na qual três milhões de japoneses foram mortos pela ambição imperialista dos seus líderes.

Vale notar também que a atual Constituição Japonesa foi implementada logo após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, e as diretrizes do texto constitucional foi ditado pelas autoridades americanas que governavam o Japão na época.

No dia 8 de maio último, numa seção da Comissão do Orçamento Nacional do Congresso, Abe foi interpelado à queima-roupa pelos deputados da oposição a respeito da sua mensagem de “Reforma Constitucional em 2020”. O líder do partido Comunista, deputado Koike quis saber o que a Reforma da Constituição tem a ver com as Olimpíadas de Tokyo: “porque nós temos que fazer a reforma constitucional até as Olimpíadas? Isto é uma interferência do primeiro-ministro na autonomia do poder legislativo”, criticou.

O deputado Nagatsuma, do Partido Progressista Democrático, perguntou se o primeiro-ministro retiraria os três pontos da proposta de Reforma Constitucional do PLD, a que ele se referiu na mensagem: a constitucionalização do Exército de Defesa, Benefícios Públicos e Defesa dos Direitos Humanos. Abe respondeu: “Se querem saber o que penso sobre a Constituição, está tudo publicado na entrevista que dei ao Jornal Yomiuri Shinbun. Leiam a entrevista”.

Esta resposta do primeiro-ministro causou revolta entre os deputados da oposição: “Ele está nos mandando ler jornal!”, gritaram. Até o presidente da Comissão, do partido do primeiro-ministro, teve que intervir e chamar a atenção de Abe, pois a sua resposta não fora apropriada para uma sessão pública do Congresso, a qual toda a população tem acesso ao vivo pela TV estatal.