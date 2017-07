Primeiro Ministro do Iraque entra em Mosul e decreta vitória contra os terroristas do IS

O Primeiro Ministro do Iraque Haider al-Abadi entrou em Monsul, a segunda maior cidade iraquiana e a capital do Estado Islâmico no Iraque, no dia 9 de julho e decretou vitória final na sangrenta guerra que durou nove meses para reconquistar a cidade, dando um duro golpe aos terroristas e iniciando uma nova fase de vitórias decisivas contra o terror.

Mas a vitória teve um preço alto: a guerra matou milhares de civis que os terroristas usavam como escudos humanos sem nenhum escrúpulo e deixou a segunda maior cidade do Iraque completamente em ruínas.

Com a reconquista de Monsul, apoiado estrategicamente pelas Forças Aliadas, encabeçadas por EUA e Inglaterra, os terroristas do Estado Islâmico ficaram com apenas alguns territórios na zona rural do Iraque, composto principalmente de desertos.

Para a completa derrocada do Estado Islâmico, o próximo passo seá a completa reconquista da cidade síria de Raqqa, que já está cercada por um exército formado principalmente por curdos e que conta com o apoio das Forças Aliadas do ocidente.

