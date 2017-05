Presos seis suspeitos de envolvimento com assalto de 160 kg de ouro em Fukuoka

Presos seis suspeitos de envolvimento com assalto de 160 kg de ouro...

A Polícia de Fukuoka e de Aichi prenderam juntos, no dia 22 de maio último, 6 homens acusados de envolvimento com o assalto de 160 kg de ouro, equivalente a 750 milhões de ienes (cerca de 6,8 milhões de dólares) que aconteceu em julho do ano passado.

O assalto aconteceu na frente de um prédio próximo à Estação de Hakata, em Fukuoka, por um grupo de cerca de 6 pessoas vestidas de policias.

O ouro, em forma de barras, estava sendo levado em pastas 007 por funcionários de uma loja de metais preciosos para serem negociados, quando apareceram cerca de seis homens vestidos de policiais dizendo:”Sabemos que vocês estão levando ouro contrabandeado!”, e começaram a investigar as 5 malas contendo barras de ouro. Quando os funcionários tiraram os olhos das malas, por uma fração de segundo, os assaltantes vestidos de policias levaram as malas para os seus carros e desapareceram.

A Polícia tem informações que em uma semana, cerca de quatro milhões de dólares em ouro roubado foram negociados em diversas vezes, em vários locais.

O ouro roubado era de Yamaguchi e as roupas de policiais também foram achados em Yamaguchi depois do assalto. A Polícia também tem informações de que cerca de 10 criminosos participaram deste assalto que parece ter sido minuciosamente planejado.

Dos seis suspeitos que foram presos, quatro se encontravam em Aichi como fugitivos e os outros dois são acusados de terem comprado o ouro dos assaltantes, sabendo que se tratava de material precioso roubado. A Polícia já tem ordens de prisão para os quatro criminosos que ainda não foram pegos.