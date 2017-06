Presos os estelionatários das “Gourmet Olimpics” que enganaram mais de 500 restaurantes e receberam cerca de 140 milhões de ienes

Na manhã do dia 5 de junho último, foi preso o presidente da Daitou Bussan, Touki Nakai, 36, por suspeita de crime de estelionato. Ele teria forjado, junto com outros quatro membros que já haviam sido presos no dia 3 de junho, a realização de um evento de Gourmet, as “Gourmet Olimpics”, onde, supostamente, seriam colocados inúmeras barracas de comidas de um grande número de restaurantes de todo o Japão.

O grupo havia recebido taxas de inscrição para o evento de mais de 500 restaurantes e lanchonetes, em um total de cerca de 140 milhões de ienes. Touki Nakai, o presidente da empresa que supostamente “organizava” o evento, diz que apenas obedecia ordens: “Recebi um milhão de ienes com a incumbência de ser presidente da empresa e obedecer as instruções do meu superior”. “As suas últimas instruções foram no sentido de destruir todos os arquivos do projeto, inclusive a lista de expositores”, concluiu.

Este “superior” seria Tomoaki Tanabe, 42, preso no dia 3 de junho pela Polícia Metropolitana de Tokyo. Ele teria convocado seus comparsas dizendo ter tido “uma grande idéia”: “É só divulgar o evento, receber as taxas de participação das empresas, e depois a gente fecha a empresa”.

A Polícia já prendeu cinco suspeitos do crime até o dia 5 de junho último e mantém as investigações para descobrir o paradeiro dos 140 milhões de ienes.