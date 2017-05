Preso rapaz que matou a namorada e ateou fogo na casa

A Polícia Metropolitana de Tokyo divulgou no dia 14 de maio que prendeu um rapaz de 18 anos, estudante colegial do distrito de Sumida-ku, Tokyo, por suspeita de assassinato da sua namorada de 17 anos. O rapaz admite o crime em depoimento à Polícia: “Não há dúvidas de que fui eu que matei”, disse.

Segundo a Delegacia do Menor de Tokyo, a vítima é Mai Satou, 17, estudante colegial que cursava o terceiro ano, do distrito de Daitou-ku, Tokyo. O seu namorado é suspeito de tê-la assassinato entre os dias 3 e 4 de maio último.

Entre às 20:30 horas do dia 3 de maio a 8:30 da manhã do dia 4 de maio, o rapaz teria cometido violências contra a sua namorada, matando-a, estrangulando o seu pescoço e ateado fogo na sua (dela) casa.

Os dois estudavam no mesmo Colégio, na mesma série, e na manhã do dia 4 de maio, ele mesmo avisou o Corpo de Bombeiros a respeito do incêndio, dizendo que quando chegou na casa da namorada, a mesma estava em chamas. Os pais da Mai tinahm viajado e só ela estava em casa.

Mai Satou foi encontrada sem sinais vitais pelo Corpo de Bombeiros, e sua morte confirmada no Hospital. O depoimento do rapaz tem uma série de contradições, mas em relação à morte da namorada, ele admite tê-la assassinado estrangulando o seu pescoço.