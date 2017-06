Preso na China depois de sete anos de fuga, chefe yakuza que comandava operações de tráfico de drogas

A Polícia Metropolitana de Tokyo prendeu dentro do avião onde estava sendo transportado da China a Japão, no dia 26 de junho último, chefe de organização yakuza, Ichirou Kiyose, 64, por tráfico de entorpecentes.

O crime aconteceu em setembro de 2010. Quando três dos seus comparsas foram presos, Kiyose fugiu para Shangai e desde então estava sendo procurado. No dia 20 de junho último, ele foi descoberto e preso pela Polícia Chinesa em Chintao.

A pedido do governo japonês, Kiyose foi transportado da China e preso pela Polícia Japonesa dentro do avião em que estava sendo transportado para o Japão.

Kiyose é suspeito de comandar operações de tráfico de entorpecentes de Taiwan para o Japão durante vários anos. Na operação em que seus comparsas foram presos, 9,3 kg de entorpecentes estava sendo mandado por correio internacional da Formosa a Kobe. A droga estava estimado em cerca de setecentos milhões de ienes. Kiyose era o mandante do crime de tráfico.