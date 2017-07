Preso em Yamanashi, grupo que matou um rapaz de 19 anos a pancadas

A Polícia regional de Yamanashi-ken, divulgou no dia 1o. de julho último que prendeu um grupo que inclui dois adultos e uma garota menor de idade (18 anos) que agrediu um rapaz de 19 anos, Ryusei Yamada, a socos no rosto e na barriga, na noite do dia 24 de junho último entre 20:00 às 22:10. A vítima foi internado no Hospital em estadograve,inconsciente, e veio a morrer no dia 29 de junho último.

Os suspeitos do assassinato são: Masahiro Amana, 28, sem trabalho, Kenta Kenmori, 22, trabalhador em obras de construção e uma garota de 18 anos, sem trabalho. Estes três, mais Kazuo Chiken, 26 e um rapaz de 19 anos (menor de idade) que já haviam sido presos no dia 25 de junho último pelo mesmo crime, serão indiciados por assassinato de Ryusuke Yamada, em Tsuru-shi, Yamanashi-ken.

A Polícia suspeita que a vítima foi envolvido em algum problema relacionado a dinheiro com o grupo de agressores.Os dois que haviam sido presos antes, no dia 25 de junho último, já admitiram ter cometido o crime.

A causa da morte da vítima foi identificado como hemamatoma subdural, no Hospital a que foi levado.

Curtir isso: Curtir Carregando...