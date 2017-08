Preso dono de Cassino ilegal que faturava dois bilhões de ienes por ano

A Polícia de Osaka informou que prendeu o verdadeiro dono do Cassino clandestino que havia sido desbaratado em junho último. O Cassino ficava no bairro de Minami em Osaka e foram presos Yusuke Inaba, 62, e um outro suspeito de ser o responsável pela contabilidade do cassino, de 38 anos.

A casa de baccarat ilegal se chamava Zero One e cerca de 50 pessoas, entre funcionários e clientes foram indiciados por infringir Lei que rege os jogos de azar no Japão. Desses 50, vinte quatro foram presos.

Duzentos milhões de ienes foram apreendidos com a prisão, dos quais 100 milhões estavam no cofre da casa de Yusuke. O suspeito nega qualquer envolvimento com o cassino clandestino, dizendo não saber de nada.

A Polícia estima que o cassino faturava cerca de dois bilhões de ienes por ano e o dinheiro ia para as mãos das organizações mafiosas.