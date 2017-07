Presidente do Conselho Administrativo da Delegacia de Tennouji em Osaka foi preso põe praticar ato obsceno`a força com meninas de 10 e 11 anos

A Polícia de Osaka anunciou no dia 23 último que prendeu Yoshihiro Uchiyama, 57, por prática forçada de ato sexual libidinoso forçado a duas meninas, uma de 10 e outra de 11 anos no depósito de sua casa, que ele abria para as crianças da comunidade fazerem atividades extra-curriculares.

Uchiyama é acusado de praticar atos obscenos por duas vezes com as meninas no período de 6 a 24 de março deste ano, como alisar os seios delas dizendo coisas como:”vamos ver se os seus peitos já cresceram”.

O presidente do conselho confessou o crime e disse que as meninas vinham visitá-lo com frequência, e ele não conseguiu ”controlar o seu desejo”.

Yoshihiro Uchiyama é empresário e possui uma loja de arroz e cereais, e desde há algum tempo, o depósito da loja vinha sendo frequentado por crianças das redondezas.

Ele tem sido membro do Conselho Administrativo da Delegacia de Tennouji desde 2013 e foi nomeado seu presidente em junho deste ano. Ele cumpre também a função de vigiar e zelar pela segurança das rotas de caminhadas das crianças para escola, como voluntário.

O crime veio ‘a tona através da colega de uma das vítimas, que soube o que estava acontecendo com a amiga e contou ao professor da Escola. Este por sua vez levou o caso ‘a Comissão de Educação, que informou ‘a Polícia em junho último.

O Conselho administrativo das delegacias é um órgão civil para a fiscalização das atividades de cada uma das Delegacias do Japão, criado pelo governo após descoberta de seguidas irregularidades da Polícia Japonesa.