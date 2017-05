Presidente das Filipinas diz a seus soldados que eles podem cometer até três estupros

O presidente Rodrigo Duterte das Filipinas, também chamado de o “Trump da Ásia”, é famoso por dizer coisas indizíveis para qualquer político em sã consciência. Ele já disse coisas do tipo: “Hitler matou três milhões de judeus. Eu ficarei feliz de exterminar três milhões de viciados em drogas como Hitler fez com os judeus”.

Duterte errou ao citar Hitler: O líder nazista matou seis milhões de judeus e não três.

Quando ele estava disputando território com a China, ao invés de tentar se aliar aos EUA, ele chamou o então presidente Barack Obama de “filho de uma prostituta”. Obama cancelou a reunião dizendo que ele prefere “conversações construtivas e produtivas”.

A última dele foi no dia 26 de maio último, quando proferiu um discurso aos soldados antes de eles irem combater insurgentes radicais em Marawi, no sul do País, que está sob Lei Marcial por 60 dias. Ele disse para os seus soldados: “podem estuprar até três mulheres que eu me responsabilizo”.

A declaração de Duterte tem causado protestos no mundo inteiro, inclusive da filha mais velha do ex-presidente Bill Clinton que disse: “Com estupro não se brinca”. Em uma outra oportunidade, Duterte ao comentar o estupro a uma jornalista estrangeira em seu país, teria dito: “Ela era bonita. Eu devia tê-la estuprado primeiro”.