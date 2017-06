Presidente da França dá um soco na decisão de Trump em sair do Acôrdo Climático de Paris

A recente decisão tomada por Donald Trump de retirar os EUA do acordo climático de Paris já era esperada pela maioria dos líderes mundiais. Mas ao ver o fato se consumar realmente, e ao enxergarmos concretamente as consequências nefastas que essa decisão trará a todo o Planeta, o medo do futuro e o desapontamento em relação ao presente, é devastador.

E foi um pouco isso que o novo presidente eleito da França, Emmanuel Macron, certamente expressou no dia 1o. de junho último, ao dar uma espinafrada na decisão de Trump em se retirar do acordo: “É um erro histórico!”, esbravejou, no primeiro discurso em inglês proferido por um chefe-de-estado francês nos Elysées. “É um erro tanto para os EUA, quanto para o planeta”.

Em um recado direto para os americanos, ele foi mais contundente ainda: “Cientistas, engenheiros, empresários e cidadãos comprometidos, eu quero dizer que vocês vão encontrar na França, a sua segunda pátria. Venham! Venham trabalhar conosco, vamos trabalhar juntos em soluções concretas para os nossos problemas climáticos”.

O que é o Acordo de Paris?

A primeira vez em que o mundo tomou realmente a sério o problema do aquecimento global provocado pelas emissões de CO2, causando o efeito estufa ao reter mais o calor do sol dentro da camada atmosférica, foi em 1992, quando houve a Conferência ECO 92, no Rio de Janeiro. Nesta ocasião a ONU reuniu chefes-de-estado de 192 nações doplaneta para ratificar o compromisso com o desenvolvimento sustentável. No mesmo ano, houve também a importante Conferência sobre o meio ambiente em Kyoto, onde foi assinada o “Protocolo de Kyoto”, com as primeiras regulamentações a nível mundial para limitar as emissões de gás carbono.

Mas isso não foi o suficiente para deter a escalada do aquecimento da superfície da terra. As camadas de gelo continuaram derretendo a uma velocidade cada vez maior nos pólos, ou nas geleiras da Islândia e da Groelândia, elevando a temperatura das águas dos oceanos, e fazendo com que vastas regiões do habitat natural dos corais fossem dizimados, o que por sua vez faz deteriorar o meio ambiente para procriação de peixes e outros espécimes da flora e fauna marinha, entre várias outras consequências ambientais graves que estão em curso.

O mundo, hoje, já está vivendo uma era de mudanças climáticas radicais. Nada é mais como antes: as chuvas, as secas, os tufões, as nevadas, o calor, o frio…o que vêm provocando milhares de vítimas em todo o mundo, todos os anos. Sem falar nos impactos sobre as colheitas em todas as regiões agrícolas do planeta. E a tendência é certamente, a radicalização cada vez maior e mais rápida desses processos, se a humanidade, cuja população aumenta a passos de gigante, não tomar uma decisão realmente séria e rápida a respeito da sustentabilidade do seu desenvolvimento.

Com um acordo histórico entre a China de Xi Jinping e os EUA de Barack Obama, as duas nações que são as maiores responsáveis pelas emissões atmosféricas do planeta, foi dado um ponta pé inicial auspicioso ao Acordo de Paris em 2015, com a assinatura de 194 países do mundo (só Síria e Nicarágua se recusaram a assinar o acordo) que se comprometeram a fazer com que o aumento de temperatura no planeta fique “bem abaixo” dos 2,0 oC acima dos nível pré-industrial, e se possível, ficar nos 1,5 oC acima do nível de antes da revolução industrial, o que reduziria em muito, os riscos das mudanças climáticas no planeta.

No entanto, mesmo com o nível atual de compromisso assumido pelas nações no Acordo de Paris (que ainda incluía os EUA nos cálculos), a temperatura do planeta ainda ficará 2,7 oC mais quente no final do século, o que se tornará crítico para a sobrevivência de uma enorme parte da humanidade.

E agora, com os EUA se integrando ao grupo das nações contra o Acordo de Paris, isto é, junto com a Nicarágua e a Síria, o mundo, além de perder uma preciosa liderança em termos de soluções climáticas e ambientais, sofrerá um grande retrocesso na luta pela manutenção de um meio ambiente viável e sustentável para a humanidade. Só a ausência dos EUA no Acordo de Paris, fará a temperatura da Terra aumentar em 0,3 oC.

A China já se aproveita da oportunidade para emergir como a mais nova liderança ambiental no mundo, junto com a União Européia, declarando em alto e bom som que “não se preoupem, pois vamos continuar com o Acordo de Paris e liderar o processo mundial para restringir as emissões de gás carbono no planeta mesmo sem os EUA”.

O que Trump quer com a saída do Acordo de Paris?

É como se num momento em que Ford estivesse começando a produzir automóveis em massa, o presidente norte-americano decretasse que a nação precisa investir em melhorar a qualidade das carroças puxadas a cavalo.

Donald Trump quer cumprir a promessa de campanha de revitalizar as minas de carvão como importante fonte de energia e de empregos. Quer fazer ressuscitar uma atividade econômica que está fadada a desaparecer, como dinossauros depois do meteoro gigante.

Tentar revitalizar a indústria do carvão vai contra todas as tendências da economia mundial, pelo seu alto nível de poluição ambiental e pela sua baixa rentabilidade enquanto combustível. O carvão vem sendo cada vez mais substituído por energias mais limpas e sustentáveis como gás natural e energia solar.

Mas é claro também, que Trump não está apenas interessado em proteger os trabalhadores das minas de carvão dos EUA, na sua decisão de sair do Acordo. Todas as restrições à emissão de gás carbono que os EUA terão que implementar como signatária e líder, trarão um custo extra à classe empresarial norte-americana, que terá que desenvolver novas opções energéticas para a indústria e o dia-a-dia da sociedade humana. Mas ao ficar na vanguarda mundial desse processo, os novos investimentos significarão novas oportunidades, e não fardos, como parece acreditar o presidente dos EUA.

Até mesmo a maior companhia de Petróleo do mundo, a norte-americana Exxon, recomendou por escrito a Trump, que não retirasse os EUA do acordo de Paris. “Podemos arcar com esse risco”, dizia a recomendação da Exxon.

O próprio Papa Francisco deu de presente a Trump, na sua (de Trump) recente visita ao Vaticano, vários livros sobre mudanças climáticas e meio-ambiente.

A embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, teve que dar uma entrevista a CNN, no dia 3 de junho último, sábado, dizendo que Trump acredita “sim”, em mudanças climáticas e que o ser humano tem uma responsbilidade e um papel a cumprir sobre isso.

Merecemos realmete tudo isso que está acontecendo?